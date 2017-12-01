01.12.2017 | 12:34

Источник «Интерфакс» в космической отрасли рассказал о предварительных выводах, полученных в ходе анализа телеметрической информации аварийного пуска ракеты «Союз-2.1б». По его словам, причиной потери спутника «Метеор-М» является неправильный маневр разгонного блока. Эти выводы подтверждает специализирующийся на российской космонавтике сайт RussianSpaceWeb.com, согласно которому «Союз-2.1б» был запрограммирован для пуска не с Восточного, а с Байконура.

«Разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», — сказал собеседник.

По словам источника, причиной неправильной ориентации стала ошибка в пролетном задании, в результате чего «перед маневром "Фрегат" начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки».

В настоящее время госкомиссия, отмечает собеседник, выясняет стадию, на которой была допущена ошибка: «на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания».

Ракета «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» оснащены различными системами управления. Согласно RussianSpaceWeb.com, система управления носителя была запрограммирована для пуска с Восточного, тогда как полетное задание для разгонного блока было рассчитано, как если бы ракета стартовала с Байконура.

Работа комиссии продлится до 15 декабря 2017 года. Ее руководителем назначен заместитель гендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. В составе комиссии работают специалисты «Роскосмоса», головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Минобороны.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Второй пуск с главного космодрома страны директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном Константин Чмаров назвал летными испытаниями.

Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.