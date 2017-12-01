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В стране и мире | Гигантское месторождение нефти нашли в Китае

01.12.2017|15:40
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На северо-западе Китая обнаружено гигантское месторождение, запасы которого могут составить более миллиарда тонн сырья. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным компании PetroChina Xinjiang Oil Field, залежи найдены в Джунгарской впадине у озера Маху (Mahu) в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. К настоящему времени разведанные запасы месторождения составляют около 1,24 миллиарда тонн, из которых 520 миллионов тонн являются доказанными.

«Это достаточно крупное конгломератное месторождение [нефти] по сравнению с другими аналогичными месторождениями мира», — отмечает агентство. Геологоразведка в Джунгарской впадине ведется на протяжении 10 лет.

В ноябре Мексика объявила об обнаружении в штате Веракрус самого крупного за 15 лет месторождения нефти. По оценкам, первоначальный объем запасов оценивается более чем в 1,5 миллиарда баррелей.

Год назад Геологическая служба США (USGS) опубликовала данные о крупнейшем месторождении нефти и газа в стране — сланцевой формации Wolfcamp в Техасе. Технически извлекаемые запасы нефти составляют 20 миллиардов баррелей, природного газа — 453 миллиарда кубометров, газового конденсата — 1,6 миллиарда баррелей.

Источник — lenta.ru
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