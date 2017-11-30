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В стране и мире | «Зенит» рассказал о состоянии избитого футболиста

30.11.2017|12:12
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Избитый защитник «Зенита» Денис Терентьев находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

«Здоровью Дениса Тереньтева уже ничто не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагностирован перелом носа, в ближайшее время станут понятны сроки реабилитации. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт», — рассказали в пресс-службе.

О том, что Терентьев был избит, стало известно утром 30 ноября. Предположительно причиной инцидента стало место на парковке: Терентьев на своем автомобиле не поделил территорию с другим водителем, которому «на помощь» пришел его пассажир.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел четыре матча за «Зенит» в премьер-лиге, в которых получил одну желтую карточку.

Источник — lenta.ru
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