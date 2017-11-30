30.11.2017 | 16:16

Количество новых зарегистрированных случаев заболевания ВИЧ в России к концу года составит не менее 100 тысяч. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, передает «Интерфакс».

«К ноябрю уже у нас было зарегистрировано еще 75 тысяч. То есть к концу года будет не меньше 100 тысяч», — сказал Покровский. По его словам, только в прошлом году было выявлено 103 тысячи случая новых заражений.

По данным Покровского, растет не только ежегодно выявляемое количество новых случаев ВИЧ-инфекции (так, в 2014 году было менее 90 тысяч новых случаев, в 2015 — 98 тысяч), но и число умерших с положительным статусом.

«У нас растет количество смертей. В прошлом году 18,5 тысячи человек, по данным Росстата, умерли именно от СПИДа. На самом деле людей с ВИЧ умерло более 30 тысяч, но отчего умерли остальные 15 тысяч — вопрос, который требует изучения», — сказал Покровский.

Глава Центра отметил, что рост заболеваемости не снижается, что говорит о недостаточной работе по профилактике этого заболевания.

В сентябре стало известно, что выделенных денег на антиретровирусную терапию хватило только для трети ВИЧ-инфицированных россиян: из 900 тысяч стоящих на учете в СПИД-центре людей только 300 тысяч получили лекарства.