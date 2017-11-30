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В стране и мире | К Новому году в России появится еще 100 тысяч ВИЧ-инфицированных

30.11.2017|16:16
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Количество новых зарегистрированных случаев заболевания ВИЧ в России к концу года составит не менее 100 тысяч. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, передает «Интерфакс».

«К ноябрю уже у нас было зарегистрировано еще 75 тысяч. То есть к концу года будет не меньше 100 тысяч», — сказал Покровский. По его словам, только в прошлом году было выявлено 103 тысячи случая новых заражений.

По данным Покровского, растет не только ежегодно выявляемое количество новых случаев ВИЧ-инфекции (так, в 2014 году было менее 90 тысяч новых случаев, в 2015 — 98 тысяч), но и число умерших с положительным статусом.

«У нас растет количество смертей. В прошлом году 18,5 тысячи человек, по данным Росстата, умерли именно от СПИДа. На самом деле людей с ВИЧ умерло более 30 тысяч, но отчего умерли остальные 15 тысяч — вопрос, который требует изучения», — сказал Покровский.

Глава Центра отметил, что рост заболеваемости не снижается, что говорит о недостаточной работе по профилактике этого заболевания.

В сентябре стало известно, что выделенных денег на антиретровирусную терапию хватило только для трети ВИЧ-инфицированных россиян: из 900 тысяч стоящих на учете в СПИД-центре людей только 300 тысяч получили лекарства.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.11.2017 16:36|

кругом всё плохо!

Гость|30.11.2017 16:47|

Обалдеть. Скоро ЮАР догоним.

Гость|30.11.2017 16:48|

Какой жизнеутверждающий заголовок-то вышел у вас, писаки! Прям ждём с нетерпением! С наступающим!

Гость|30.11.2017 16:49|

Так они запланировали заразить ещё 25 тыс людей.

Гость|30.11.2017 16:52|

Опять просим деньги на диагностику несуществующей болезни? Какие темпы заболеваний озвучивали в 80-х, что к 2017 году должно было полпланеты умереть, а другая половина заболеть. Враньё.

Гость|30.11.2017 16:54|

Это угроза?

Имя: Гость
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