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В стране и мире | Путин пообещал семьям с первенцами по 10 тысяч рублей в месяц

29.11.2017|10:21
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В России введут ежемесячные выплаты на рождение первенца. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Нацстратегии действий в интересах детей, передает во вторник, 28 ноября, РИА Новости.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — сказал глава государства.

По словам Путина, сумма будет вычисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. В среднем выплаты составят по 10 523 рубля в месяц в 2018 году и в дальнейшем будут расти — в 2020-м они ожидаются на уровне 11 143 рублей. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей.

Президент также предложил продлить программу по выплате материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Сейчас она действует до конца 2018-го.

В настоящее время в России существует единовременное пособие при рождении ребенка. В 2017 году оно составляло немногим более 16 тысяч рублей.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Он предоставляется семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки. В Госдуме также предложили разрешить покупку на них отечественных автомобилей.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.11.2017 10:26|

Хватит нас покупать и продавать!

Гость|29.11.2017 10:28|

Гость писал(a):

Хватит нас покупать и продавать!
Нет! Не хватит! Хочю чтобы меня подкупали!

Гость|29.11.2017 10:28|

Создайте рабочие места с достойной зарплатой, уберите с нашей шеи нахлебников!

Гость|29.11.2017 10:29|

Гость писал(a):

Нет! Не хватит! Хочю чтобы меня подкупали!
на трассе м5 места много

Гость|29.11.2017 10:39|

Сеанс небывалой щедрости - значит точно на Выборы идёт .

Гость|29.11.2017 10:49|

Гость писал(a):

Хватит нас покупать и продавать!

Нет! Не хватит! Хочю чтобы меня подкупали!

Пойдешь по статье за вымогательство.

Гость|29.11.2017 10:51|

Гость писал(a):

Сеанс небывалой щедрости - значит точно на Выборы идёт .
Конечно,это давно планово придерживалось перед заявлением про выборы.До 14 декабря еще пяток подобных заявлений наговорит.

Гость|29.11.2017 11:08|

А другим семьям с детьми в бюджете нет денег на пособия? Только малоимущим лодырям сейчас пособие положено. Хотите, чтобы дети рождались-помогайте всем детям. В наше время каждый рубль в пользу семье пойдёт.

Гость|29.11.2017 11:11|

Каждая семья одного ребёнка обязательно родит. А вот о втором и третьем-подумает. Поэтому такое пособие не на первого нужно давать, а на второго и последующего и независимо от дохода семьи-каждому второму и следующему.

Гость|29.11.2017 11:22|

Гость писал(a):

Каждая семья одного ребёнка обязательно родит. А вот о втором и третьем-подумает.
А после 2-3 у нас в России уже полагается мат. капитал. Не знала?

Гость|29.11.2017 11:23|

С нашими зарплатами это пособие впору до совершеннолетия платить, а не до полутора лет.

Имя: Гость
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