29.11.2017 | 10:21

В России введут ежемесячные выплаты на рождение первенца. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Нацстратегии действий в интересах детей, передает во вторник, 28 ноября, РИА Новости.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — сказал глава государства.

По словам Путина, сумма будет вычисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. В среднем выплаты составят по 10 523 рубля в месяц в 2018 году и в дальнейшем будут расти — в 2020-м они ожидаются на уровне 11 143 рублей. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей.

Президент также предложил продлить программу по выплате материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Сейчас она действует до конца 2018-го.

В настоящее время в России существует единовременное пособие при рождении ребенка. В 2017 году оно составляло немногим более 16 тысяч рублей.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Он предоставляется семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки. В Госдуме также предложили разрешить покупку на них отечественных автомобилей.