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В стране и мире | Во время пуска с космодрома Восточный произошла авария

28.11.2017|12:05
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В ходе второго за полтора года пуска с космодрома Восточный возникли неполадки. Специалистам, контролирующим выведение на орбиту спутника «Метеор-М», до сих пор не удалось получить телеметрию космического аппарата, сообщил «Интерфакс» источник в ракетно-космической отрасли страны.

«Спутник "Метеор-М" должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат"», — сказал источник.

По его мнению, «могли возникнуть проблемы на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой». При наиболее благоприятном сценарии невыдачи второго импульса, отмечает источник, «аппарат мог быть выведен на нерасчетную орбиту».

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1.

Информационному агентству в «Роскосмосе» заявили "Интерфаксу", что космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и аппарата «Метеор-М» №2-1 в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с полезной нагрузкой (трехтонным гидрометеорологическом спутником «Метеор-М» №2-1 и 18 малыми спутниками) стартовала 28 ноября в 08:41 по московскому времени.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.11.2017 12:28|

Никогда такого не было, и вот опять.

Гость|28.11.2017 12:31|

В стране упадок,коррупция на первом месте,поэтому во всех сферах такого никогда не было и вот опять.

Гость|28.11.2017 12:36|

Знаю одного дурака, который до сих пор думает, что мы в космосе впереди всех. Про И.Маска он не слышал. Типичный ватник.

Ватники так же не узнают, что на Олимпиаде 2014 мы заняли 6-е место(а может и вообще никакого).

Имя: Гость
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