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В стране и мире | Лишенный золотой медали Сочи-2014 Труненков прокомментировал ситуацию

28.11.2017|10:14
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Российский бобслеист Дмитрий Труненков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его золотой медали зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Это было абсолютно ожидаемое решение, психологически и морально я был к нему готов, за ним кроется полностью политическая подоплека, работа идет в понятном нам направлении. Россию хотят лишить той великой победы, которую она одержала на Играх в Сочи. Этот успех нашим недоброжелателям до сих пор не дает покоя», — сказал Труненков.

По словам бобслеиста, в настоящее время наблюдается развал олимпийского движения. «Всем очевидно, что нашу сборную хотят отстранить от Олимпийских игр в Южной Корее. Что касается меня, то я обязательно обжалую это решение МОК в Спортивном арбитражном суде», — отметил Труненков.

О том, что бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, а также биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову лишили медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, стало известно в понедельник, 28 ноября. Всем пятерым отныне запрещено выступать на ОИ и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Ранее в ноябре МОК лишил сборную России восьми медалей сочинской Олимпиады: четырех в лыжных гонках — золота Александра Легкова в марафоне, серебра мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также двух серебряных наград Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); двух золотых бобслеиста Зубкова, еще двух в скелетоне — золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной. В активе россиян осталось 9 золотых медалей.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.11.2017 10:28|

penzainform.ru писал(a):

Россию хотят лишить той великой победы, которую она одержала на Играх в Сочи
Думаете можно купить все и всех? Быдлота правит этой страной.

Имя: Гость
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