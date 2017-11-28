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В стране и мире | Из квартиры женщины в Хабаровском крае украли 200 норковых шуб

28.11.2017|09:23
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Из квартиры предпринимательницы в Комсомольске-на-Амуре украли 200 норковых шуб общей стоимостью 38 миллионов рублей. По подозрению в краже задержан 42-летний местный житель, сообщает сайт управления МВД по Хабаровскому краю.

«Установлено, что в ночное время злоумышленник спилил петли входной двери, проник в квартиру и похитил имущество заявительницы. Похищенные шубы изъяты в ходе обыска в гараже подозреваемого», — говорится в сообщении.

Задержанный был ранее судим. По факту случившегося заведено уголовное дело по части 4 статьи 158 (кража).

В мае сообщалось, что грузчики аэропорта Владивостока вскрыли два чемодана пассажиров и украли четыре шубы, которые потом подарили своим родным.

Источник — lenta.ru
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