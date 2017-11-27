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В стране и мире | Красноярские школьники начнут учиться в условиях военного времени

27.11.2017|14:55
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Министерство образования Красноярского края рекомендовало региональным образовательным учреждениям перейти на условия военного времени. Фотографию документа разместил в своем Twitter блогер Рустем Адагамов.

«Просим вас довести до начальников управлений образования методические рекомендации об организации учебного процесса при приведении подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения», — говорится в распоряжении. Бумага подписана 10 ноября исполняющей обязанности министра образования края Светланой Маковской.

Пресс-секретарь ведомства Надежда Квитковская сообщила радиостанции «Говорит Москва», что такой документ действительно был разослан во все муниципальные отделы образования. По ее словам, рекомендации даны в плановом порядке. «Мобилизационная подготовка определена федеральным законом, поэтому все организации, в том числе и образования, должны в обязательном порядке знать, как вести себя в критической ситуации», — пояснила она.

Квитковская добавила, что документ предназначался для внутреннего пользования. В ведомстве собираются найти и наказать виновника утечки информации.

22 ноября президент Владимир Путин поручил профильным частным и государственным предприятиям увеличить производство военной продукции. Он рекомендовал им быть готовыми к оперативному переходу на военные рельсы.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.11.2017 14:59|

Они там совсем что ли сбесились,народ и так живёт ,как в военное время,а они с жиру бесятся.

Гость|27.11.2017 15:02|

penzainform.ru писал(a):

Квитковская добавила, что документ предназначался для внутреннего пользования.

В чем секрет то. При СССР это все знали и была нормальная работа. Хочешь мира, готовься к войне. Мудрость.

Гость|27.11.2017 15:11|

Иди и воюй раз засиделся,а мне воевать не за что.

Гость|27.11.2017 15:12|

Гость писал(a):

Иди и воюй раз засиделся,а мне воевать не за что.
А тебя и спрашивать не будем , пойдёшь как миленький !

Гость|27.11.2017 15:14|

И как один умрём в борьбе за ... Сечина и Миллера .

Имя: Гость
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