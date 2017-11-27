27.11.2017 | 14:55

Министерство образования Красноярского края рекомендовало региональным образовательным учреждениям перейти на условия военного времени. Фотографию документа разместил в своем Twitter блогер Рустем Адагамов.

«Просим вас довести до начальников управлений образования методические рекомендации об организации учебного процесса при приведении подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения», — говорится в распоряжении. Бумага подписана 10 ноября исполняющей обязанности министра образования края Светланой Маковской.

Пресс-секретарь ведомства Надежда Квитковская сообщила радиостанции «Говорит Москва», что такой документ действительно был разослан во все муниципальные отделы образования. По ее словам, рекомендации даны в плановом порядке. «Мобилизационная подготовка определена федеральным законом, поэтому все организации, в том числе и образования, должны в обязательном порядке знать, как вести себя в критической ситуации», — пояснила она.

Квитковская добавила, что документ предназначался для внутреннего пользования. В ведомстве собираются найти и наказать виновника утечки информации.

22 ноября президент Владимир Путин поручил профильным частным и государственным предприятиям увеличить производство военной продукции. Он рекомендовал им быть готовыми к оперативному переходу на военные рельсы.