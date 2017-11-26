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В стране и мире | Американцу запретили взлететь на ракете ради доказательства теории плоской Земли

26.11.2017|11:43
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Жителю Калифорнии не разрешили взлететь на самодельной ракете ради проверки теории плоской Земли. Он не получил одобрения авиационных и земельных управлений, сообщает Washington Post.

Как отмечает издание, 61-летний Майк Хьюз (Mike Hughes) намеревался поднять себя на высоту 1800 футов (548 метров). Мужчина не отказался от эксперимента и решил лишь перенести его. Он сказал, что запустит ракету через неделю с частной территории.

«Так всегда происходит, когда имеешь дело с какими-либо государственными ведомствами», — заявил Хьюз.

По словам мужчины, он хотел сфотографировать «диск, на котором мы все живем». «Это поставит крест на теории Земли как шара», — уверен Хьюз.

Ракету инженер-любитель строил у себя в гараже несколько лет из металлолома. Он потратил на все около 20 тысяч долларов.

Источник — lenta.ru
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