25.11.2017 | 11:30

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) желают опустить Россию в общекомандном зачете Олимпийских игр в Сочи и устранить сильных конкурентов перед стартом Олимпиады-2018. Такое мнение ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Это решение МОК, как и ряд предыдущих, в принципе противоречит Олимпийской хартии и антидопинговому кодексу. Мы видим сегодня две задачи, которые выполняют и МОК, и WADA, теперь, очевидно, сообща. Первая задача — опустить Россию в общемедальном зачете ОИ-2014, чтобы дискредитировать Олимпиаду в Сочи», — заявил Дегтярев. По его мнению, организации инициировали расследование из зависти.

«Вторая задача, которую выполняют чиновники МОК и WADA, — расчистить поле и устранить конкурентов на предстоящих играх в Корее. Мы видим, что отстраняют лучших спортсменов в самых для нас успешных видах спорта — лыжники, конькобежцы. Не удивлюсь, если завтра это будут наши биатлонисты или хоккеисты», — заметил депутат.

Дегтярев также отметил, что проведение Олимпийских игр без России не имеет смысла. Он посчитал, что в данный момент идет целенаправленное уничтожение олимпийского движения и объединительной идеи спорта.

Ранее 24 ноября российский бобслеист Александр Зубков был лишен двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года за нарушение антидопинговых правил. После этого сборная России опустилась на третье место в общекомандном зачете: у российских спортсменов осталось девять наград, у ставших первыми норвежцев — 11. Также была отозвана серебряная медаль конькобежки Ольги Фаткулиной.

Всего в ноябре Россия лишилась девяти сочинских наград: помимо медалей Зубкова и Фаткулиной, МОК отобрал четыре медали у лыжников и две у скелетонистов.

Сборная России одержала победу в медальном зачете Олимпиады-2014 с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями.