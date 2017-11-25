25.11.2017 | 12:11

Грузовой корабль SpaceX доставит на МКС 20 зерен пивоваренного ячменя, которые космонавты будут проращивать в условиях невесомости в течение месяца. Об этом сообщает сайт Profibeer.

Эксперименты с пивоваренным ячменем пройдут совместно с Центром космической науки CASIS, который управляет американскими научными исследованиями на орбите.

Планируется, что после проращивания зерна вернутся на Землю. Результаты исследования должны лечь в основу возможной технологии пивоварения на Марсе и дать новые данные для земного сельского хозяйства.

Весной на конференции SXSW компания AB InBev объявила, что собирается варить пиво на Марсе, когда человечество начнет осваивать Красную планету.

20 ноября сообщалось, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники планирует в 2020 году отправить космический корабль на Марс, а к 2030-му — отправить на Землю образцы марсианского грунта.