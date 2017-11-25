25.11.2017 | 11:03

Египетские ВВС нанесли авиаудары по позициям джихадистов на Синайском полуострове, уничтожены около 30 сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает израильская газета Haaretz.

По информации Sky News Arabia, удары осуществлялись в том числе и с беспилотников.

Таким образом власти ответили на кровавый теракт в мечети рядом с городом Ариш. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявил, что нападение на культовое сооружение и убийство десятков человек не останутся без ответа, уточняет Haaretz.

В результате теракта в провинции Северный Синай, по последним данным, погибли 235 человек. Боевики подъехали к мечети на четырех машинах, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам.

1 июля результате нападения боевиков на пять блокпостов в провинции Северный Синай погибли 70 египетских военнослужащих. Ответственность за атаки взяла на себя действующая в провинции террористическая группировка «Вилайят Синай», которая связана с ИГ.