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В стране и мире | Египтяне нашли способ отомстить за теракт в мечети

25.11.2017|11:03
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Египетские ВВС нанесли авиаудары по позициям джихадистов на Синайском полуострове, уничтожены около 30 сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает израильская газета Haaretz.

По информации Sky News Arabia, удары осуществлялись в том числе и с беспилотников.

Таким образом власти ответили на кровавый теракт в мечети рядом с городом Ариш. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявил, что нападение на культовое сооружение и убийство десятков человек не останутся без ответа, уточняет Haaretz.

В результате теракта в провинции Северный Синай, по последним данным, погибли 235 человек. Боевики подъехали к мечети на четырех машинах, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам.

1 июля результате нападения боевиков на пять блокпостов в провинции Северный Синай погибли 70 египетских военнослужащих. Ответственность за атаки взяла на себя действующая в провинции террористическая группировка «Вилайят Синай», которая связана с ИГ.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.11.2017 11:29|

penzainform.ru писал(a):

Египетские ВВС нанесли авиаудары по позициям джихадистов

Восток дело тонкое.

Имя: Гость
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