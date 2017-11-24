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В стране и мире | Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать деньги

24.11.2017|12:30
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Родственники скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского призвали его поклонников пожертвовать деньги на исследование рака вместо того, чтобы присылать цветы. Соответствующий пост появился на странице звезды в Facebook.

«Семья Хворостовского хочет поблагодарить всех за любовь и поддержку в это тяжелое время. Вместо цветов они предлагают сделать пожертвования в организацию Cancer Research UK», — говорится в сообщении.

На сайте британской организации размещен некролог оперного певца, а также информация о причине его смерти — раке мозга. Отмечается, что в Великобритании ежегодно диагностируют опухоль в центральной нервной системе у более чем 9,4 тысячи человек.

На момент написания заметки фанаты Хворостовского пожертвовали около 2,7 тысячи фунтов стерлингов (более 200 тысяч рублей).

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Певец завещал кремировать его и похоронить часть праха в Москве, а часть — в Красноярске.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.11.2017 12:38|

как жить,так за границей-как умирать,так в Россию вся эта чепуха прётся!

Гость|24.11.2017 12:41|

И деньги надо перечислять в Лондон.

Гость|24.11.2017 12:54|

Певец при жизни попал в список самых богатых знаменитостей. Но своим талантом он это, безусловно, заслужил.

Дмитрий Хворостовский был одним из самых высокоплачиваемых оперных певцов в мире. В 2016 году, например, он даже попал в число главных российских знаменитостей по версии журнала "Форбс". Тогда заработок артиста оценивался в 1,8 миллиона долларов. В топ самых богатых звезд он входил несколько раз — в 2005, 2006 и 2008 годах. Максимальный его доход в это время составлял 2,4 миллиона долларов...

Гость|24.11.2017 12:55|

Кто там громче всех в позавчерашней ветке орал про патриота и мировую известность? Умойтесь.

Имя: Гость
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