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В стране и мире | Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже спиртного

24.11.2017|16:42
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Минздрав предложил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по которым магазины, бары и рестораны смогут отказывать в продаже спиртного пьяным посетителям. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Тем же законопроектом предлагается выделять в магазинах специальные места, чтобы алкогольная продукция не была доступна прямому обозрению покупателями. В условиях недостаточного места для размещения подобного отсека, предлагается ограждать такие места ширмами либо перегородками.

В настоящий момент проект закона проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

19 июля Минфин поддержал предложение Минсельхоза о раздельном регулировании вина и другой алкогольной продукции. В ведомстве согласились с доводами, что общее регулирование «существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия».

Источник — lenta.ru
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Гость|24.11.2017 17:03|

и как же нам теперь быть? шмурдять у бабулей покупать?

Гость|24.11.2017 17:35|

Экспертизу в магазине будут проводить? или справку из мед.учреждения будут требовать

Имя: Гость
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