24.11.2017 | 16:44

Нынешнее время как благоприятное для рождения детей оценивают 42 процента россиян, так считает практически половина людей в возрасте от 45 лет. Таковы данные опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню матери.

При этом только 34 процента россиян в возрасте от 25 до 34 лет назвали текущий период хорошим для деторождения. С этой точкой зрения выразили согласие еще меньше опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет — 27 процентов. Однако в целом за 10 лет показатель вырос (25 процентов в 2008-м).

В телефонном опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Главными препятствиями для рождения детей они назвали небольшой размер детских пособий (24 процента опрошенных), недостаток детских садов (21 процент), бедность (15 процентов) и низкий уровень медицины (14 процентов).

По мнению россиян, положение женщин в декрете могли бы улучшить организованное работодателем обеспечение места ребенку в детском саду, гибкий рабочий график, возможность удаленной работы, выделенные предприятием средства на няню.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что, по сравнению с концом нулевых годов, россиян, готовых к рождению детей, стало гораздо больше, но финансовые трудности по-прежнему являются «сдерживающими факторами».

Ранее ВЦИОМ сообщал, что у 57 процентов россиян есть непогашенные кредиты. По сравнению с 2009 годом, этот показатель вырос более чем в два раза.