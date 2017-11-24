Нынешнее время как благоприятное для рождения детей оценивают 42 процента россиян, так считает практически половина людей в возрасте от 45 лет. Таковы данные опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню матери.
При этом только 34 процента россиян в возрасте от 25 до 34 лет назвали текущий период хорошим для деторождения. С этой точкой зрения выразили согласие еще меньше опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет — 27 процентов. Однако в целом за 10 лет показатель вырос (25 процентов в 2008-м).
В телефонном опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Главными препятствиями для рождения детей они назвали небольшой размер детских пособий (24 процента опрошенных), недостаток детских садов (21 процент), бедность (15 процентов) и низкий уровень медицины (14 процентов).
По мнению россиян, положение женщин в декрете могли бы улучшить организованное работодателем обеспечение места ребенку в детском саду, гибкий рабочий график, возможность удаленной работы, выделенные предприятием средства на няню.
Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что, по сравнению с концом нулевых годов, россиян, готовых к рождению детей, стало гораздо больше, но финансовые трудности по-прежнему являются «сдерживающими факторами».
Ранее ВЦИОМ сообщал, что у 57 процентов россиян есть непогашенные кредиты. По сравнению с 2009 годом, этот показатель вырос более чем в два раза.
Рожать?да вы что! Нам по 40лет,и кроме паспорта за душой ни чего нет!зп какая была 10лет назад такая и осталось только приходиться вкалывать за 5х и зп получать раз в три месяца,вы же и работодателей обложили налогами.второго ребёнка?да ни за что на свете!слава богу и нашим горбам,что вырастили и подняли одного ребёнка!40лет прожили,это полжизни,если не основная её жизнь,вериться с трудом что додивем до пенсии, кому мы нужны 40летние,на работах мы уже отработанный материал,правительство всю жизнь обманывает,перестройка, потом не платили зп,до сих пор не заплатили,только стали жить,так доллар надо поднять 98г,тока стали дышать кислородом то один кризис то другой,ладно на самом деле был кризис,так ведь пузырь придуманный кланом власти!только по вашему опросу молодые могут рожать, девки чтоб сесть и сидеть дома,а парни ослы,чтобы брать ипотеки им погоняла дена,дети и к 40г сдохнуть.