24.11.2017 | 16:36

Жертвами террористической атаки на севере Синайского полуострова стали 155 человек, 80 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

По данным The Independent, большинство погибших — сотрудники правоохранительных органов, пришедшие на пятничную молитву в мечеть недалеко от города Ариш. Нападавшие забросали молящихся гранатами, а затем открыли огонь из пулеметов, размещенных на джипах.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

11 сентября в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) на колонну сил безопасности в окрестностях Ариша погибли 18 полицейских. Боевики подорвали фугас и уничтожили три бронемашины. После этого между исламистами и полицейскими начался бой, в результате которого египетские силовики понесли потери.

1 июля сообщалось, что в результате одновременного нападения боевиков на пять блок-постов в провинции Северный Синай погибли 70 египетских военнослужащих. Ответственность за атаки взяла на себя действующая в провинции террористическая группировка «Вилайят Синай», которая связана с ИГ.