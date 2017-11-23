23.11.2017 | 12:29

Трое потерпевших сообщили о кражах их сбережений из банковских ячеек в Москве, пропало в общей сложности 58 миллионов рублей. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.

Трое граждан обратились в правоохранительные органы с заявлениями днем 22 ноября. По их словам, из ячеек банков, расположенных на Тверской и Зоологической улицах в центре Москвы, похищены 13, 22,9 и 22 миллионов рублей.

В полиции сообщили, что деньги были украдены неизвестными в течение нескольких месяцев. По каждому факту возбуждены уголовные дела о краже.

2 ноября сообщалось о пропаже 400 тысяч евро из ячейки банка, расположенного по адресу: улица Кедрова, дом 5А. Днем ранее столичная полиция сообщила об исчезновении более 22 миллионов рублей из банковской ячейки на улице Тверской.