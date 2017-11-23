23.11.2017 | 11:18

Дети жителей села Оймякон в Якутии отправились на занятия в школу при температуре минус 50 градусов по Цельсию, сообщает Ykt.ru в четверг, 23 ноября.

Для отмены уроков в населенном пункте, который называют земным полюсом холода, не хватило двух градусов.

Как отмечают издание, в самом Якутске при пятидесятиградусном морозе школы не работают вовсе.

21 ноября школьника в якутском селе Русское Устье пришлось возвращаться с уроков в сильную вьюгу с порывами ветра 30 метров в секунду при практически нулевой видимости.

В декабре 2016 года сообщалось об отмене занятий и авиарейсов в районе Большого Ольховского месторождения в Ханты-Мансийского автономном округе из-за мороза в минус 62 градуса по Цельсию. Однако эта цифра значительно уступает рекорду, установленному в Оймяконе в 1938 году, когда температура здесь опустилась до минус 77,8 градуса.