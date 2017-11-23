23.11.2017 | 13:39

Партия «Единая Россия» обсудит индексацию пенсий для некоторых категорий работающих пенсионеров. Об этом в четверг, 23 ноября, заявил первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев, сообщает «Интерфакс».

Это инвалиды, лица, получающие маленькую зарплату и работники бюджетной сферы, отметил он. «Но просто принять решение сейчас об отмене ранее принятого решения по приостановке индексации мы считаем неправильным, это может привести к снижению общего размера индексации и к тому, что пострадают неработающие пенсионеры, у которых нет иных источников дохода», — сказал Исаев.

Фракция ЛДПР в Госдуме настаивает на рассмотрении своего законопроекта о возвращении индексации пенсий всем работающим пенсионерам, отметил он. По словам Исаева, этот вопрос для «единороссов» достаточно сложный. «Мы не от хорошей жизни приняли решение о прекращении индексации пенсий работающим пенсионерам», — подчеркнул депутат.

В большинстве стран мира работающие пенсионеры не получают пенсию, поскольку с Конвенцией Международной организации труда пенсия является страховой выплатой по возмещению утраченного заработка, напомнил Исаев. В России удается сохранить выплаты работающим пенсионерам в полном объеме.

16 ноября глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что у правительства нет денег на выплату пенсий. В 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий, заменив ее единовременной выплатой пяти тысяч рублей, напомнил он. По мнению Кудрина, это, а также планы ограничить выплаты работающим пенсионерам свидетельствует о дефиците в Пенсионном фонде.