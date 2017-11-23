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В стране и мире | Названы сроки запрета кальянов в кафе и ресторанах России

23.11.2017|10:23
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Министерство здравоохранения России предложило запретить кальяны в кафе, барах и ресторанах с 1 января 2019 года. Такой законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Он предполагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки позволят сократить спрос на табак. Перечень мест, где запрещено курить, намерены расширить с июня 2018 года.

«В последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян. Достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси табак или нет», — отмечается в документе.

СМИ сообщили о возможном запрете кальянов в предприятиях общественного питания в августе. Указывалось, что подобные ограничения предусматривает проект «ЗОЖ», утвержденный в конце июля президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.11.2017 11:14|

penzainform.ru писал(a):

с 1 января 2019 года.

Закон о неприкосновенности библии приняли в считанные дни, а здесь целый год на раздумье и то не факт.

Имя: Гость
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