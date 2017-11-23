23.11.2017 | 10:23

Министерство здравоохранения России предложило запретить кальяны в кафе, барах и ресторанах с 1 января 2019 года. Такой законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Он предполагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки позволят сократить спрос на табак. Перечень мест, где запрещено курить, намерены расширить с июня 2018 года.

«В последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян. Достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси табак или нет», — отмечается в документе.

СМИ сообщили о возможном запрете кальянов в предприятиях общественного питания в августе. Указывалось, что подобные ограничения предусматривает проект «ЗОЖ», утвержденный в конце июля президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию.