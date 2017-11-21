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В стране и мире | Сотрудница колонии напала с мечом на священника

21.11.2017|14:22
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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы колонии, напавшей с мечом на православного священника. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

По версии следствия, инцидент произошел на минувшей неделе, утром 15 ноября.

«26-летняя женщина, зная о присутствии в колонии священнослужителей, прошла в здание и пыталась нанести принесенным с собой мечом не менее трех ударов в область головы и тела одного из них. Однако до конца довести свой преступный умысел не смогла, так как ее действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии, а также группой захвата», — говорится в сообщении.

После этого сибирячка была задержана по подозрению в покушение на убийство, а позднее решением суда заключена под стражу.

По данным источника «Ленты.ру», подозреваемая была работником по договору найма, в последнее время находилась в декрете по уходу за ребенком.

В сентябре 2016 года в Тверской области арестовали мужчину, напавшего на священника с ножницами. Он вошел в храм и в присутствии прихожан набросился на настоятеля, нанеся ему удары в область головы. Преступление признали совершенным «на почве религиозной ненависти».

Источник — lenta.ru
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Гость|21.11.2017 14:40|

Время разбрасывать камни и время собирать !

Гость|21.11.2017 15:11|

Убить Билла насмотрелась

Гость|21.11.2017 15:22|

мир сошел с ума...

Гость|21.11.2017 15:22|

penzainform.ru писал(a):

была работником по договору найма, в последнее время находилась в декрете по уходу за ребенком.

Мотивы? все самое главное осталось за кадром. Уход за ребенком, за чьим уж на святошиным?

penzainform.ru писал(a):

задержана по подозрению в покушение на убийство,

Какое там убийство, оружие приобретает угрозу в умелых руках. Это все прецедент для правосудия. изъять столовые ножи из обращения.

Имя: Гость
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