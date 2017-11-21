21.11.2017 | 09:42

В Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года фиксировалось экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. При этом в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

В соседнем населенном пункте Новогорный, отдаленном от Аргаяша на 18 километров, фон оказался превышен в 440 раз.

Оба населенных пункта находятся на небольшом отдалении от Производственного объединения «Маяк», занимающегося, по данным открытых источников, производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива.

Росгидромет уточняет, что с 29 сентября по 3 октября Ru-106 был обнаружен в незначительных количествах на территории стран Евросоюза.

Позднее министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко рассказал агентству РИА Новости, что Росгидромет не передавал региональным властям информацию о выбросе в указанный период.

В октябре замгубернатора области Олег Климов рассказал РИА Новости, что при переработке отработавшего ядерного топлива выделенный рутений всегда содержит примеси других радиоактивных элементов. Если бы радиоактивный изотоп рутения «вырвался на волю» с «Маяка», вместе с ним должны были быть зафиксированы и другие изотопы.