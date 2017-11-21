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В стране и мире | Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой

21.11.2017|15:08
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Полиция Индии начала расследование в отношении российской теннисистки Марии Шараповой. Спортсменку подозревают в преступном сговоре с компаний Homestead, которая должна была построить в Индии недвижимость. Об этом сообщает Times of India.

«Шарапова не только агрессивно продвигала продукцию компании, которая обманула людей, но и публично поддерживала этот проект, а значит, была частью криминального сговора», — заявила жительница Индии Бавана Агарвал, которая намерена судиться со спортсменкой.

Слушание по делу пройдет 23 ноября.

3 ноября Агарвал подала в суд на Шарапову и на компанию Homestead, застройщика элитного жилого комплекса в городе Гургаон. Копания обещала построить 44-этажный жилой дом. Также на территории комплекса должны были появиться школа балета и теннисная академия.

В проект вложились около 1,5 тысячи человек. Строительство комплекса должно было завершиться в 2016 году, однако оно так и не началось.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.11.2017 15:18|

Типичная Шарапка!

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