Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|21 ноя 2017|12:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  69.67  |  $  59.27
 

В стране и мире | Доходы россиян резко сократились

21.11.2017|12:08
Печать

Реальные доходы россиян резко сократились по сравнению с прошлым годом, но при этом зарплата выросла, сообщил Росстат.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в октябре 2017 года снизились на 1,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе - октябре 2017 года — также на 1,3 процента», — отмечается в материалах статистического ведомства.

Среднемесячная зарплата в России в октябре составила 38 275 рублей. «По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 7,1 процента, в январе - октябре 2017 года — на семь процентов», — говорится в докладе Росстата.

Уровень безработицы в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 0,1 процента, до 5,1 процента. При этом в службе занятости в качестве безработных зарегистрированы 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, в 2013-2016 годах средняя зарплата граждан с учетом паритета покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в ценах в России и за рубежом, снизилась на 6,5 процента, до 1 451 доллара.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!