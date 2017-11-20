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В стране и мире | Пьяный тамбовский полицейский вылетел на встречку и насмерть сбил пешехода

20.11.2017|12:01
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Пьяный сотрудник полиции сел за руль и насмерть сбил пешехода в городе Рассказово под Тамбовом. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в машине скорой помощи, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, ночью 19 ноября 35-летний полицейский ехал пьяным на своем автомобиле. Он вылетел на встречную полосу и совершил наезд на шедшего по обочине на другой стороне улицы человека. После этого водитель скрылся с места происшествия.

В итоге виновника ДТП задержали. Против него возбуждено дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сотруднику МВД грозит до семи лет лишения свободы.

12 ноября в городе Азов Ростовской области водитель с удостоверением судьи выехал на встречную полосу и попал в ДТП, а затем вышел из машины и начал менять номера. Предположительно, он был пьян.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.11.2017 13:34|

Их нужно расстреливать без суда и следствия! Ибо, если доводить до суда, то в процессе следствия могут и отмазаться. Пусть депутаты примут такой закон в отношении данных работников. А то оборзели вконец!

Имя: Гость
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