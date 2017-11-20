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В стране и мире | Путин изучит жалобы на Медведева

20.11.2017|16:11
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Президент России Владимир Путин ознакомится с письмом от представителей российского бизнеса, в котором они раскритиковали правительство за рост фискальной нагрузки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В любом случае оно будет рассматриваться. Вы знаете, что в целом, безусловно, президент достаточно часто и регулярно, что называется, в режиме онлайн работает вместе с правительством, постоянная серия совещаний по экономическим вопросам», — сказал Песков.

Он также отметил, что письмо отправили в пятницу, поэтому он не уверен, что экспертное управление ознакомилось с его содержанием. По словам Пескова, президент обязательно рассмотрит письмо, так как по таким вопросам работа главы государства и правительства «полностью синхронизирована».

О письме бизнесменов стало известно 20 ноября. Глава «Опоры России» Александр Калинин пояснил, что правительство наращивает формально неналоговую нагрузку (сборы и прочие платежи), из-за которых в 2018 году общая нагрузка на предпринимателей вырастет на 150 миллиардов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.11.2017 16:22|

Спит и селфится, селфится и спит. Дитя.

Гость|20.11.2017 16:36|

Путину вообще на эти жалобы все-равно! После перевыборов придумают его подчиненные еще новых сборов и платежей, цены вырастут на все: ЖКХ, бензин, продукты и т.п., а зарплаты и пенсии останутся прежними у большинства!

Гость|20.11.2017 16:40|

Путину насрать как живёт народ,главное Екатерина и Мария живут в шоколаде,Пескову тоже насрать,его дочь Лиза нагло в открытую смеётся над народом,Медведеву тоже глубоко насрать на народ. Вместе они делают свои дела и плюют в нашу сторону.

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