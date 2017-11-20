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В стране и мире | ФИФА опровергла связь российских футболистов с системой допинга

20.11.2017|17:40
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Международная федерация футбола (ФИФА) не обнаружила нарушений антидопинговых правил российскими игроками, упомянутыми в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями. По всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым», — заявили в пресс-службе ФИФА.

19 ноября сообщалось, что ФИФА решила связаться с информатором WADA Григорием Родченковым в рамках расследования о допинге в российском футболе. По информации СМИ, федерация желает получить доказательства того, что футболисты были вовлечены в государственную систему допинга.

О системе сокрытия положительных допинг-проб в отечественном футболе Макларен заявил в июне. Канадский юрист утверждал, что существует банк с чистой уриной, который используется для спортсменов.

Источник — lenta.ru
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