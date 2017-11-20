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В стране и мире | Большинство россиян погрязли в кредитах

20.11.2017|13:26
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Около 57 процентов россиян заявили, что у них либо у членов их семей есть непогашенные кредиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По сравнению с 2009 годом этот показатель вырос более, чем в два раза. Пять лет назад в невыплате кредитов признались 26 процентов опрошенных граждан, отмечают в центре исследования общественного мнения.

Владельцы непогашенных кредитов уверены, что выплатят их — 72 процента респондентов заявили, что сделают это без усилий или с минимальными усилиями, а 75 процентов считают, что для погашения хватит зарплаты. В 2009 году полностью уверенных в своей платежеспособности было только 58 процентов.

Россияне вынуждены брать кредиты из-за ухудшения материального положения, полагает эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. Причем займы становятся доступными для населения на фоне резкого спада инфляции и постепенного снижения ставок. «Важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться», — подчеркнул он.

По данным Национального бюро кредитных историй, потенциальными банкротами являются 799,5 тысячи жителей России. Они имеют просроченные потребительские кредиты на сумму полмиллиона рублей и более.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.11.2017 13:34|

это не новость)

Гость|20.11.2017 13:38|

90-е возвращаются.

Имя: Гость
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