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В стране и мире | На закончившийся стрельбой кутеж в «Москва-Сити» приглашали Лепса и Меладзе

19.11.2017|13:25
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В ресторан башни «Око» столичного комплекса «Москва-Сити», где произошла перестрелка, были приглашены звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Валдис Пельш. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел в ресторане Crystal BallRoom, где проходило торжественное мероприятие с названием «Юбилей в кругу друзей» на 250 гостей.

«Праздник должны были посетить многие звезды шоу-бизнеса. По некоторым данным, ведущим торжества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов были Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil и другие менее известные творческие коллективы», — говорится в сообщении.

18 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полицейские задержали еще двух предполагаемых участников перестрелки в столичном комплексе «Москва-Сити».

Ранее сообщалось, что конфликт между охраной и посетителями ресторана в башне «Око» в «Москва-Сити» произошел на вечеринке, которая проходила 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ. В результате за медицинской помощью обратились 10 человек.

По горячим следам полиции удалось задержать более 30 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2017 13:44|

А потом все дружно пошли играть в хоккей с правительством.

Гость|19.11.2017 13:45|

Возвращаются 90 годы ....

Гость|19.11.2017 14:46|

А Лепса задержали?

Гость|19.11.2017 14:52|

Почему не пригласили Кобзона? Нехорошо, у него же давняя дружба с ОПГ.

Гость|19.11.2017 14:55|

Перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла в пятницу, 17 ноября. Конфликт произошел между посетителями комплекса, сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны. В результате шесть охранников получили огнестрельные ранения, а нападавшие скрылись с места преступления. По словам источника РБК в ГУ МВД по Москве, в ходе конфликта у одного из охранников пропал пистолет.

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