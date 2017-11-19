В Китае завершился конкурс «Мисс мира-2017». Корону завоевала 20-летняя Мануши Чхиллар (Manushi Chhillar) из Индии, сообщается на странице конкурса в Facebook.
Почетное первое место заняла мексиканка Андреа Меза, а второе — англичанка Стефани Хилл.
Чхиллар учится в медицинском колледже, увлекается танцами и театром. Она ведет аккаунт в Instagram, на который подписаны более 180 тысяч пользователей.
В 2016 году титул «Мисс мира» завоевала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.
И что? А у нас правительство в хоккей играет. Каждый не работает по-своему.