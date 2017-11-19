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В стране и мире | «Мисс мира» стала индианка

19.11.2017|10:40
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В Китае завершился конкурс «Мисс мира-2017». Корону завоевала 20-летняя Мануши Чхиллар (Manushi Chhillar) из Индии, сообщается на странице конкурса в Facebook.

Почетное первое место заняла мексиканка Андреа Меза, а второе — англичанка Стефани Хилл.

Чхиллар учится в медицинском колледже, увлекается танцами и театром. Она ведет аккаунт в Instagram, на который подписаны более 180 тысяч пользователей.

В 2016 году титул «Мисс мира» завоевала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2017 11:19|

И что? А у нас правительство в хоккей играет. Каждый не работает по-своему.

Гость|19.11.2017 11:31|

Гость писал(a):

И что? А у нас правительство в хоккей играет. Каждый не работает по-своему.
Иоанн Блаженный всё правительство блажью заразил.

Имя: Гость
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