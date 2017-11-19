19.11.2017 | 10:40

В Китае завершился конкурс «Мисс мира-2017». Корону завоевала 20-летняя Мануши Чхиллар (Manushi Chhillar) из Индии, сообщается на странице конкурса в Facebook.

Почетное первое место заняла мексиканка Андреа Меза, а второе — англичанка Стефани Хилл.

Чхиллар учится в медицинском колледже, увлекается танцами и театром. Она ведет аккаунт в Instagram, на который подписаны более 180 тысяч пользователей.

В 2016 году титул «Мисс мира» завоевала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.