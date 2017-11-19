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В стране и мире | Допинг в российском футболе заставил ФИФА обратиться к Родченкову

19.11.2017|10:41
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Международная федерация футбола (ФИФА) решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым в рамках расследования о допинге в российском футболе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на газету The Mail on Sunday.

По информации источника, федерация желает получить доказательства того, что футболисты были вовлечены в государственную систему допинга. Отмечается, что ФИФА уже не отберет у России право на проведение чемпионата мира-2018, однако новые данные могут нарушить процесс подготовки к турниру.

В июне глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен объявил, что в российском футболе действует система сокрытия допинг-проб. Канадский юрист утверждал, что существует банк с чистой уриной, который используется для спортсменов.

Тогда же Daily Mail сообщила, что ФИФА заподозрила в употреблении допинга 34 российских футболиста, в том числе и 23 игрока, входивших в заявку сборной на ЧМ-2014. В организации же отметили, что все допинг-пробы, взятые во время мундиаля, оказались отрицательными.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира состоится в Москве 1 декабря. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2017 11:36|

Если они с допингом так играют,то как же без него играть будут

Гость|19.11.2017 11:39|

Гость писал(a):

Если они с допингом так играют,то как же без него играть будут
Вот зассанцы!

Имя: Гость
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