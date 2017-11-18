Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|18 ноя 2017|11:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.36  |  $  59.63
 

В стране и мире | В Евпатории прохожий нашел дохристианскую могилу

18.11.2017|10:32
Печать

На центральном пляже Евпатории случайный прохожий обнаружил каменную могилу. Как сообщается на сайте администрации города, ученые отнесли ее к эпохе Керкинитиды — древнегреческого полиса, располагавшегося в этом месте с середины VI века до нашей эры.

Примерный возраст находки — конец IV - начало III веков до нашей эры, и, несмотря на это, находка прекрасно сохранилась. В каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

Небольшой размер каменного ящика дал основания ученым предполагать, что это было захоронение ребенка.

17 ноября ученые Института археологии РАН в ходе раскопок при строительстве трассы «Таврида» открыли в окрестностях Керчи сельскую усадьбу времен Римской империи, где жили представители «среднего класса» Боспорского царства.

13 ноября группа археологов, проводящих раскопки на улице Воровского в центре Симферополя, обнаружила остатки древних инженерных коммуникаций. Ученые уверены, что это следы средневекового дворцового комплекса калга-султана — второго человека в Крымском ханстве.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|18.11.2017 11:15|

penzainform.ru писал(a):

В каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

Каким образом убедились в том что там был захоронен маленький ребенок? Про его останки ничего не говориться, возможно это просто такой ларчик для хранения вещей.

Гость|18.11.2017 11:18|

penzainform.ru писал(a):

астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

Вот интересное пояснение что такое астрагалы:

Астрагалы – это типичная находка для профессиональных археологов. Стоит отметить, что при раскопках эти предметы встречаются повсюду: у разных народов, на обширной территории, на поселениях и в погребениях. Под астрагалом, чаще всего, подразумевают таранные кости различных животных. Гораздо реже их именуют «альчиками», «лодыжками», «костыгами» или «бабками». Сам термин «астрагал» происходит от греческого astragalos, что обозначало надкопытную кость крупного рогатого животного.

Находки астрагалов известны археологам по многим памятникам, начиная с эпохи энеолита. Однако смысл и предназначение этой вещи зачастую вызывает некоторые споры у специалистов. Так, например, одни считают, что астрагалы использовались только как игральные кости, другие считают их предметом обрядовых и магических культов. Ну, а некоторые современные исследователи сходятся во мнении, что астрагалы использовались древними людьми и как игральные кости и как элемент культовых обрядов.

Астрагал как магическая вещь

Сама таранная кость имеет характерную форму, напоминающую кубическую. Возможно, этот факт и наталкивал древних на мысль о том, что это не простая случайность. По их представлениям, с помощью этой кости можно было связываться с богами и узнавать их волю.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!