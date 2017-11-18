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В стране и мире | Обладатель рекордного в России джекпота нашелся

18.11.2017|14:52
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Организаторы лотереи «Русское лото» отыскали в Воронежской области обладателя рекордного выигрыша в 506 миллионов рублей — 63-летнюю пенсионерку Наталью Власову. Об этом сообщается на сайте компании-оператора лотереи «Столото».

О том, что житель региона сорвал крупнейший джекпот за все время проведения лотерей в России, стало известно 5 ноября. Однако «Почте России», в отделении которой был приобретен выигрышный билет, пришлось искать победителя около двух недель.

Как рассказала сама Власова, все это время билет пролежал на полке. Женщина пояснила, что обычно проверяет билеты сама, но в тот раз доверила это внучке, которая сообщила, что они ничего не выиграли.

«Второй раз я перепроверяла билет сама на сайте. Набрала номер и увидела невероятную сумму. "Что-то непонятное происходит", — мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию», — поделилась дочь победительницы Екатерина, которая вместе с матерью уже приехала за выигрышем в столицу.

По словам пенсионерки, как потратить деньги, она еще не решила, однако часть суммы будет направлена на благотворительность.

Предыдущий рекорд был поставлен жителем Сочи в мае, который выиграл в тираже «6 из 45» почти 365 миллионов рублей.

Источник — lenta.ru
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