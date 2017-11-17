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В стране и мире | Рядом с мостом в Крым появится место для селфи

17.11.2017|16:08
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На территории моста в Крым через Керченский пролив появится место для селфи. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, это будет достопримечательность. Селфи-поинты и смотровые площадки — да, над этим уже идет работа», — заявил чиновник. По его словам, у моста должна быть своя изюминка, чтобы привлечь туристов. Будет ли зона селфи на самом мосту, пока неизвестно.

Главная задача таких зон, по мнению Волченко, — позволить путешественникам сделать фотографию на память без угрозы их безопасности.

16 ноября началось онлайн-голосование, в котором граждане России смогут выбрать название для нового моста из пяти вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Чтобы проголосовать, надо авторизоваться на сайте http://назовимост.рф через социальные сети или подтвердить свою личность через электронную почту. Голосование продлится месяц.

19-километровый мост соединит Крым и Краснодарский край и станет самым протяженным в России. Планируется, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.11.2017 17:07|

Из за этого Крыма,у нас одни проблемы.

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