17.11.2017 | 16:08

На территории моста в Крым через Керченский пролив появится место для селфи. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Конечно, это будет достопримечательность. Селфи-поинты и смотровые площадки — да, над этим уже идет работа», — заявил чиновник. По его словам, у моста должна быть своя изюминка, чтобы привлечь туристов. Будет ли зона селфи на самом мосту, пока неизвестно.

Главная задача таких зон, по мнению Волченко, — позволить путешественникам сделать фотографию на память без угрозы их безопасности.

16 ноября началось онлайн-голосование, в котором граждане России смогут выбрать название для нового моста из пяти вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Чтобы проголосовать, надо авторизоваться на сайте http://назовимост.рф через социальные сети или подтвердить свою личность через электронную почту. Голосование продлится месяц.

19-километровый мост соединит Крым и Краснодарский край и станет самым протяженным в России. Планируется, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.