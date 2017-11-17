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В стране и мире | Российские телеканалы захотели отказаться от показа Олимпиады

17.11.2017|10:20
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Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, если сборную России не допустят к участию в соревнованиях. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По информации издания, телеканалам невыгодно показывать Игры, в которых не принимают участие российские спортсмены. Это объясняется тем, что большинство зрителей болеет за атлетов своей страны, и их отсутствие резко снизит рейтинги трансляций.

Соревнования собирались показывать три канала — Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». В случае неучастия российских спортсменов Первый канал и «Россия 1» планируют отказаться от трансляции, «Матч ТВ», по информации источников, может показать Олимпиаду, поскольку является спортивным каналом.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 16 ноября отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, так как Россия не выполнила два требования: публично не признала господдержку употребления допинга в спорте и не предоставила доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории. По информации немецких СМИ, это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.11.2017 11:18|

В империи зла все построено на лжи. Здесь чисто политика.

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