Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|17 ноя 2017|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.70  |  $  59.99
 

В стране и мире | Нигерийцы впервые примут участие в зимней Олимпиаде

17.11.2017|11:45
Печать

Нигерийские спортсмены впервые примут участие в зимней Олимпиаде. Об этом сообщает ESPN.

На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в соревновании троек выступят нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеоага.

«Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в стране», — заявила пилот экипажа Адигун. Спортсменка является бывшей чемпионкой Африки в беге на 100 метров с барьерами и участницей Олимпиады-2012.

Нигерийки завоевали право участвовать на ОИ-2018, успешно пройдя пять квалификационных соревнованиях. Средства на подготовку и покупку снаряжения спортсменки нашли при помощи краудфандинга, собрав более 75 тысяч долларов.

В ноябре спортсмены из Афганистана также впервые отобрались на зимние Олимпийские игры. Горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини сумели пройти квалификацию.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.11.2017 11:53|

Не замерзнут? Там бананьев нема!

Гость|17.11.2017 11:59|

penzainform.ru писал(a):

Спортсменка является бывшей чемпионкой Африки в беге на 100 метров

За страусами бегали вот и натренировались

Гость|17.11.2017 12:03|

Гость писал(a):

За страусами бегали вот и натренировались
От страусов. Они еще и в полетах на короткие дистанции чемпионы, так как страусы иногда догоняли.

Гость|17.11.2017 12:05|

а северная нигерия с олимпиадой пролетела...

Гость|17.11.2017 12:07|

фильм такой был

Гость|17.11.2017 12:08|

Нигерийцы впервые поедут, а российцы впервые не поедут.

Гость|17.11.2017 12:14|

Слева девчонка симпатичная.

Гость|17.11.2017 12:15|

Гость писал(a):

российцы впервые не поедут.

В команде от росийцев есть ли росийцы?

Гость|17.11.2017 12:16|

Гость писал(a):

Слева девчонка симпатичная.

у тебя изысканный вкус, они обе одна милей другой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!