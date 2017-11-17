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В стране и мире | Минобороны объявило войну толстякам

17.11.2017|16:03
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Минобороны России решило отстранить от службы военных, страдающих ожирением. Об этом РИА Новости сообщил источник в ведомстве.

По его словам, соответствующая директива разослана ответственным по кадрам всех частей. «Считаю, что это своевременное решение», — отметил собеседник агентства.

16 ноября «Уралинформбюро» со ссылкой на приказ начальника отдела кадров Вооруженных сил России Евгения Жаворонка сообщило, что военнослужащих с ожирением проверят на пригодность к службе. По информации агентства, военных с четвертой степенью ожирения уволят, а тех, кто имеет третью степень, «уберут подальше от передовой», назначив на другие воинские должности.

Согласно расписанию болезней, граждане, имеющие четвертую степень ожирения, полностью освобождаются от призыва и воинской обязанности. Имеющие третью степень в случае безуспешного лечения зачисляются в запас, но могут служить по контракту.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.11.2017 16:11|

а как же подкожные запасы на зиму

неправильно все это

у всех разные организмы

разная усвояемость

Гость|17.11.2017 16:14|

а кто это тама на фотографии в рамке

Гость|17.11.2017 16:15|

слабо запретить пить паленую водяру в период

и есть пить пальму

Гость|17.11.2017 16:35|

Слабо запретить продукты питания от которых население пухнет как на дрожжах,те жиреет.или добавить зп раз в 30,чтобы люди могли покупать дорогие продукты от которых не жиреешь,а за те зп что нам платят приходиться покупать говно на прилавках и жиреть

Гость|17.11.2017 16:44|

Гость писал(a):

а за те зп что нам платят приходиться покупать говно на прилавках и жиреть
Макарошки с котлеткой? Так надо с пюрэшкой!

Гость|17.11.2017 16:47|

Малышева сказала ,что в пюрешке больше глюкозы и вреда,чем от макарон)))

Гость|17.11.2017 16:49|

К войне что ли готовимся?

Гость|17.11.2017 17:18|

Правильно-афецер должен пугать ,а не смешить врага и подчиненных

Гость|17.11.2017 17:24|

В полиции давно такое надо провести!

Имя: Гость
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