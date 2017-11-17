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В стране и мире | Генерал ФСО Лопырев получил 10 лет колонии за взятки

17.11.2017|11:47
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Знаменский гарнизонный военный суд на выезде в Сочинском гарнизонном суде вынес приговор генералу Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадию Лопыреву. Об этом сообщает в пятницу, 17 ноября, «Интерфакс».

По словам адвоката Руслана Закалюжного, генералу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 150 миллионов рублей. При этом суд не стал лишать Лопырева генеральского звания и госнаград.

Генерал Геннадий Лопырев, отвечавший за многомиллионные госзакупки для кавказского подразделения ФСО, признан виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6,3 миллионов рублей, а также в незаконном хранении патронов от пистолета. По версии следствия, он получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

По его уголовному делу были арестованы квартиры в Москве и Сочи, участок земли в Ленинградской области, автомобиль невестки генерала Porsche Cayenne, автомобиль супруги Mercedes Benz, ее загородный дом. Кроме того, были изъяты и арестованы 63 миллионов рублей, 1 миллион евро и 350 тысяч долларов, которые нашли при обыске в квартире сына Лопырева Александра.

По словам адвоката, после вступления приговора в силу обеспечительный арест будет снят с имущества родственников Лопырева. Однако шесть миллионов на счету генерала так и останутся под арестом.

Генерал не признал вину во взяточничестве, и его защита намерена обжаловать приговор суда.

Источник — lenta.ru
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