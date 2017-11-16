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В стране и мире | Виновница ДТП с «пьяным мальчиком» получила реальный срок

16.11.2017|10:30
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Сбившую насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе Ольгу Алисову приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Об это в среду, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

«Суд установил, что Алисова, являясь лицом, управляющим автомобилем, в светлое время суток совершила наезд на несовершеннолетнего. Все повреждения у несовершеннолетнего расцениваются как тяжкий вред, между тяжким вредом и смертью несовершеннолетнего существует причинно-следственная связь», — огласил приговор судья Владимир Шекун.

Также Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 63 тысячи рублей за погребение и 2,5 миллиона компенсации морального вреда. Кроме того, после освобождения ей запрещено водить машину 2,5 года.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Ранее в среду Алисова выступила в суде с последним словом. Она отказалась принести извинения и признать вину. По ее словам, у нее не было технической возможности избежать столкновения с ребенком, который стал помехой для движения транспорта по вине не уследивших за ним родителей. Она также просила отсрочить наказание до совершеннолетия дочери. «Алешу не вернуть. А сейчас страдает моя дочь. Я прошу суд дать возможность воспитать ее», — сказала Алисова.

ДТП произошло 23 апреля, в крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Позже Следственный комитет завел на судмедэксперта Михаила Клейменова уголовное дело о халатности. Источник «Ленты.ру» сообщил, что была проведена дополнительная экспертиза, которая не обнаружила в организме ребенка спирт, что говорит не о халатности, а о подлоге.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.11.2017 10:53|

Странно что реальный, она же не имела технической возможности остановиться

Гость|16.11.2017 11:03|

Страшно слушать, что человек стал помехой для движения авто во дворе своего дома и у нее не было технической возможности для остановки.

Имя: Гость
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