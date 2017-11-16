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В стране и мире | Студент полгода требовал вернуть ему 100 рублей и получил уголовное дело

16.11.2017|16:29
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Студента столичного колледжа современных технологий задержали за вымогательство 100 рублей у своего однокурсника. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По версии следствия, юноша более полугода — с марта по октябрь — требовал от своего однокурсника вернуть ему долг в размере 100 рублей. В результате отец должника, директор московской компании, обратился в полицию с просьбой разобраться в ситуации.

«После проверки сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Люберец и возбудили в отношении него уголовное дело о вымогательстве», — рассказали в правоохранительных органах.

По решению суда подозреваемый в вымогательстве находится под подпиской о невыезде.

8 ноября стало известно, что московский адвокат со своим клиентом вымогали у свидетеля по уголовному делу 30 миллионов рублей. Взамен на это они обещали не сообщать в правоохранительные органы о его якобы причастности к преступлению. В момент получения денег оба были задержаны.

Источник — lenta.ru
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