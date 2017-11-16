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В стране и мире | Школьница прикоснулась к зарядке iPhone во сне и умерла

16.11.2017|16:14
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Вьетнамская школьница скончалась после того, как во сне коснулась кабеля зарядки iPhone. Об этом сообщает Daily Mail.

Родители обнаружили тело 14-летней дочери лишь утром, после чего сразу же отправились в больницу, однако врачи ничем не смогли помочь. Они заключили, что смерть произошла из-за удара током.

По версии полицейских, причиной стал неисправный шнур от iPhone 6: из кабеля торчали оголенные провода. На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что девушка уже пыталась починить зарядку при помощи скотча. Кабель нашли на кровати подростка, по одной из версий, она поставила смартфон на зарядку на ночь и во сне задела провода.

В сентябре сообщалось, что доминиканка на глазах у своей матери умерла от удара током после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону. Родственники погибшей рассказывали, что скачок напряжения расплавил пластиковый корпус зарядки.

Источник — lenta.ru
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