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В стране и мире | Хомяк помогал сибирской школьнице обворовывать квартиры

16.11.2017|13:41
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Полицейские Барнаула разыскивают школьницу, обворовавшую две квартиры при помощи своего питомца — хомяка. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщается на сайте главного управления МВД по Алтайскому краю.

Девочка, на вид лет десяти-одиннадцати, выходила на улицу с питомцем и знакомилась со сверстницами. Она показывала им хомяка и предлагала забрать его себе. Когда те соглашались, напоминала, что нужно сначала спросить разрешения у родителей, и под этим предлогом напрашивалась в гости.

«В квартире девочка входила в доверие семьи и просила остаться поиграть. Дожидалась, когда родители выйдут из дома, предлагала игру "прятки". "Хозяйка" квартиры пряталась, а она в это время искала ценные вещи и крала их. После чего говорила, что ей нужно домой и уходила», — говорится в сообщении.

Уже на улице девочка встречалась с женщиной, и они вместе шли в сторону торгового центра.

В полиции сообщили, что при помощи хомяка девочка обокрала уже две квартиры. Она представлялась разными именами, говорила, что учится в гимназии и для убедительности носила с собой бирюзовый рюкзак.

14 ноября в Якутии задержали школьницу и ее взрослую подругу, подозреваемых в краже смартфонов из салона сотовой связи. По версии следствия, после закрытия магазина подруги разбили витрины и похитили десятки дорогих гаджетов, а также все наличные из кассы. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

Источник — lenta.ru
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