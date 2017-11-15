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В стране и мире | Деда Мороза попросили закрыть ипотеку и найти незатюканных мужиков

15.11.2017|15:37
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Главный Дед Мороз России рассказал о тайных пожеланиях жителей страны на Новый год. Среди необычных просьб — женитьба, закрытие ипотеки и металлоискатель для поиска кладов, сообщил волшебник на пресс-конференции в Новосибирске, передает ТАСС.

По его словам, письма пишут россияне в возрасте от 7 до 90 лет. «Ребенок просит: "Дедушка Мороз, мне нужна лопата и металлоискатель" (...) Традиционно просят закрыть ипотеку, как минимум снизить процентную ставку», — доложил Дед Мороз. Он добавил, что девушки жалуются на отсутствие достойных женихов.

«"Дед Мороз, дай мужиков самостоятельных, не затюканных, которые умеют принимать решения сами". Видать, беда в стране», — резюмировал адресат писем.

Волшебник покинул Великий Устюг в Вологодской области и с 1 ноября начал турне по стране. В его планах в рамках благотворительной акции посетить 29 городов.

Источник — lenta.ru
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