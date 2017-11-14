14.11.2017 | 11:43

Северная Корея упростила процесс выдачи виз путешественникам из России. Об этом «Интерфаксу» рассказали в туристической компании NKorean.

«Срок рассмотрения заявок на посещение страны в новогодние праздники может занять всего один-два дня. При этом год назад получение виз для граждан России занимало в среднем 20 дней», — рассказали в агентстве.

Это не первое упрощение въезда в КНДР для россиян в этом году. В конце августа власти этой страны упростили получение виз для россиян. Пхеньян сократил сроки рассмотрения соответствующих документов, поданных путешественниками из России, с двух недель до трех-пяти дней.

В сентябре выяснилось, что почти треть российских граждан мечтает отдохнуть в Северной Корее. В ходе опроса, проведенного фондом Общественное мнение (ФОМ), подобный ответ дал 31 процент участников исследования. 67 процентов сказали, что не хотят провести отпуск в КНДР.

КНДР в основном выдает разрешения на въезд тем, кто путешествует в составе организованных групп. Самостоятельное посещение страны практически невозможно. Российские туристы могут отправиться в Северную Корею, воспользовавшись услугами туроператора NKorean, который специализируется только на путешествиях в КНДР.