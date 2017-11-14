14.11.2017 | 11:42

Актер Алексей Панин прокомментировал действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, якобы обратившейся в полицию из-за его пародии на императора Николая II. Слова артиста передает газета «Московский комсомолец».

«Я даже представить не мог, что этот коротенький фильм может кого-то оскорбить. Кстати, я смотрел картину Алексея Учителя («Матильду» — прим. «Ленты.ру»). Фильм мне не понравился, но никаких оскорблений чувств верующих я там не заметил. Когда была вся эта истерия, я не сомневался, что Поклонская с Учителем таким образом решили распиарить фильм, но сейчас понял, что никаких договоренностей между ними не было», — рассказал Панин.

По словам актера, ему «стало страшно, что в Госдуме находятся такие люди». Пародийный ролик тем не менее он удалять не собирается. Также Панин рассказал, что две недели назад ему позвонил участковый и попросил прийти в полицию и написать объяснительную записку.

Артист сообщил о жалобе Поклонской 13 ноября. Он объяснил действия парламентария тем, что в своем юмористическом шоу надел костюм императора Николая II и пошутил на тему «Матильды». Ролик появился еще в сентябре.

До этого Поклонская многократно жаловалась на картину Учителя в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм, в котором рассказывается об отношениях будущего императора и православного святого с балериной, оскорбляет чувства верующих.