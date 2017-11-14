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В стране и мире | Бывший губернатор Белых женился в СИЗО

14.11.2017|15:19
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, заключил брак с Екатериной Рейферт в московском СИЗО «Лефортово». Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Андрей Грохотов.

«Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить», — сказал юрист. Белых сделал предложение Рейферт 11 октября на заседании в Пресненском суде Москвы, когда женщина давала свидетельские показания.

Поскольку Рейферт — не родственница Белых, а также проходит свидетелем по его делу, ей неоднократно отказывали в свиданиях с бывшим губернатором.

Белых задержали в июне 2016 года при получении 150 тысяч евро в московском ресторане. По версии следствия, это была часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Всего с 2012 по 2016 годы губернатор мог получить от кировских предпринимателей порядка 600 тысяч евро.

В июле того же года Белых отправили в отставку в связи с утратой доверия. Назначенный временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев («Единая Россия») в сентябре 2017-го победил на досрочных выборах главы региона.

Источник — lenta.ru
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