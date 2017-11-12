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В стране и мире | Трамп поведал о желании стать другом Ким Чен Ына

12.11.2017|11:09
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Президент США Дональд Трамп был обижен высказываниями в свой адрес лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, но надеется подружиться с ним в будущем.

«Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав "старым", я же никогда не называю его "маленьким и толстым". Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом — быть может, когда-нибудь это и случится», — написал Трамп в Twitter.

1 октября в своем блоге Трамп назвал руководителя КНДР «человеком-ракетой», а 22 сентября — сумасшедшим человеком, который «совершенно спокойно относится к голоду и убийству собственных людей».

В конце октября сообщалось, что бывший президент США 93-летний Джимми Картер собирался в Пхеньян для проведения переговоров с Ким Чен Ыном.

Источник — lenta.ru
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