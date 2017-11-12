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В стране и мире | Российский боксер стал чемпионом мира

12.11.2017|11:24
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Российский боксер Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в городе Фресно (штат Калифорния, США) и завершился победой Бетербиева нокаутом в 12-м раунде. Россиянин завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.

В активе 32-летнего уроженца Хасавюрта стало 12 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения. Келлинг потерпел второе поражение при 23 победах (6 — нокаутом),

Чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе является россиянин Дмитрий Бивол. 5 ноября он победил австралийца Трента Броадхерста и защитил титул.

Другой россиянин, Сергей Ковалев, встретится с украинцем Вячеславом Шабранским 25 ноября в Нью-Йорке. В бою будет разыгран мировой титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Источник — lenta.ru
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