12.11.2017 | 12:50

Мародер пытался украсть вещи жильцов из-под обломков дома в Ижевске, в котором произошел взрыв газа. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает «Интерфакс».

«Вывозились, естественно, обломки, мусор, там оставались какие-то личные вещи. И попытка [мародерства] была. Но она пресечена была в первые минуты», — сказал глава республики.

Он добавил, что жители Ижевска были готовы оказать помощь потерявшим из-за взрыва газа жилье. «Вот последний случай: пришли молодые люди и сказали, что у них есть однокомнатная квартира с мебелью, они готовы ее предоставить пострадавшим», — цитирует Бречалова ТАСС.

По словам главы, не только обрушившийся подъезд, но и два находящихся с ним рядом восстановить невозможно. Всего в трех подъездах была 101 квартира, где жили около 300 человек — половина дома. Как сказал Бречалов, жителей расселят через месяц, когда появятся окончательные результаты экспертизы о непригодности подъездов для жилья.

Угловой подъезд многоэтажного жилого дома в Ижевске обрушился с первого по девятый этажи 9 ноября. Погибли семь человек, в том числе двое детей. По данным Следственного комитета, взрыв устроил жилец дома Александр Копытов из-за неприязни к матери. Он частично признал свою вину. Суд арестовал его на два месяца.